Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью.

«Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — рассказал он «Известиям».

Пиннер добавил, что воевал на украинской территории без предварительного подписания контракта, поэтому изначально был готов нести ответственность за свою жизнь.

«Участвуя в боевых действиях без подписания контракта, ты берешь свою жизнь в свои руки. Потому что ты будешь наказан, ты попадешься», — уточнил пленный.

Кроме того, Пиннер отметил, что до начала спецоперации по защите Донбасса ему нравилось быть в украинской армии.

В субботу, 30 апреля, издание Jyllands-Posten сообщило, что на Украине был ликвидирован датский наемник. Отмечалось, что, вероятно, он прибыл на украинскую территорию еще в марте.

Накануне раненый британский наемник Эндрю Хилл, сдавшийся российским военным, рассказал, что сдался в Николаевской области. По его словам, никто из наемников в его группе обещанные за «помощь Украине» деньги не получил. Также он призвал иностранцев несколько раз подумать, прежде чем решиться прибыть в качестве наемников на Украину.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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