Сдавшийся британский наемник рассказал о своем прибытии на Украину

Британский наемник Эндрю Хилл, сдавшийся российским военным, рассказал, как оказался на Украине.

Хилл сдался в Николаевской области, где группа наемников, в составе которой он находился, была разбита. Сам боец получил ранение. У него с собой была винтовка CZ (чешская). Он рассказал в ходе допроса, что даже не располагает информацией о том, как называется подразделение, к которому его прикрепили.

«Нас было семеро в группе, но я не знаю, кто они. Я не был вовлечен в это, мы получали самый минимум информации», — рассказал наемник.

Британец рассказал, что ему предложили за деньги «оказывать помощь на Украине», на что он согласился.

«Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — отметил Хилл.

Наемник также рассказал, что российские военные оказали ему медицинскую помощь. Также он призвал иностранцев несколько раз подумать, прежде чем решиться прибыть в качестве наемников на Украину.

«Им стоит очень сильно подумать, нас это не касается», — заключил британец.

15 апреля британский наемник Эйден Эслин, который сложил оружие вместе тысячью украинских военных, рассказал корреспонденту «Известий», что многие наемники спешно покинули Украину сразу после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. В основном остались те, кого уже перекинули в Донбасс. При этом они, по рассказам Эслина, пытаются отсидеться в бункерах.

8 апреля в Минобороны РФ рассказали, что в Мариуполе, помимо боевиков радикальной группировки «Азов», сейчас находится значительное число иностранных наемников. Кроме того, по информации ведомства, радиопереговоры, помимо украинского и русского, ведутся еще на шести иностранных языках, в основном европейских.

В тот же день стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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