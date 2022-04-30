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Британский наемник рассказал подробности об учениях НАТО

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Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), 30 апреля рассказал корреспонденту канала «Известия» Александру Сафиулину об учениях НАТО.

Мужчина рассказал, что раньше был в армии Великобритании, но 2,5 года назад присоединился к украинским военным. Также Пиннер принимал участие в масштабных учениях США и НАТО с Украиной Sea Breeze.

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«Я участвовал в совместных с США учениях Sea Breeze. Украинской армии еще много нужно улучшить. У нее есть базовые знания, но это все. Ее плохо спонсируют, БТР все старые, тактика тоже устарела. Но их пытались обучить новой тактике ведения боя, для этого и проводились учения. В ходе Sea Breeze американцы проводят совместные учения, обучают стрельбе, знакомят с натовскими тактиками. Чтобы ребята могли учиться у солдат получше», — рассказал военный.

Пиннер отмечает, что до начала спецоперации по защите Донбасса ему нравилось быть в украинской армии.

«Специальная военная операция, конечно же, все изменила», — добавил он.

28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на территории Украины с начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса располагается порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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