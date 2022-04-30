Британский наемник рассказал подробности об учениях НАТО

Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), 30 апреля рассказал корреспонденту канала «Известия» Александру Сафиулину об учениях НАТО.

Мужчина рассказал, что раньше был в армии Великобритании, но 2,5 года назад присоединился к украинским военным. Также Пиннер принимал участие в масштабных учениях США и НАТО с Украиной Sea Breeze.

«Я участвовал в совместных с США учениях Sea Breeze. Украинской армии еще много нужно улучшить. У нее есть базовые знания, но это все. Ее плохо спонсируют, БТР все старые, тактика тоже устарела. Но их пытались обучить новой тактике ведения боя, для этого и проводились учения. В ходе Sea Breeze американцы проводят совместные учения, обучают стрельбе, знакомят с натовскими тактиками. Чтобы ребята могли учиться у солдат получше», — рассказал военный.

Пиннер отмечает, что до начала спецоперации по защите Донбасса ему нравилось быть в украинской армии.

«Специальная военная операция, конечно же, все изменила», — добавил он.

28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на территории Украины с начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса располагается порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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