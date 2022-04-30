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На Украине ликвидировали датского наемника

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На Украине был ликвидирован датский наемник. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает издание Jyllands-Posten со ссылкой на посольство Украины.

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Предположительно, он приехал на Украину еще в марте.

Отмечается, что с посольством связались родственники датчанина с просьбой помочь перевезти тело погибшего в Данию.

Где именно был ликвидирован 25-летний наемник, не сообщается. В публикации добавили, что за транспортировку его тела на родину будет отвечать Копенгаген.

28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на территории Украины с начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса располагаются порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок

15 апреля в населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной кампании. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовая был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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