В Госдуме прокомментировали участие России в предстоящем саммите G20

Если страны ЕС бойкотируют саммит G20, позиции России на мероприятии, которое состоится даже без европейских лидеров, будут гораздо сильнее, а они сами будут выглядеть слабо. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем и видим, что существует раскол в рядах Евросоюза. Многие лидеры этих стран не согласны с позицией тех же США, которые и призывали бойкотировать саммит», — отметил он.

По словам депутата, главы государств ЕС понимают, что если они не явятся на саммит «большой двадцатки» — он состоится и без их участия, — позиции России будут гораздо сильнее, а они сами будут выглядеть крайне слабо, что можно расценить как некое поражение. В связи с этим и было принято решение не бойкотировать саммит, пояснил Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что РФ свою позицию обозначила четко, причем высказывала ее с декабря прошлого года, говоря о гарантиях безопасности. Как указал политик, те события, которые в настоящее время происходят на Украине, вытекают из того, что страны блока НАТО всячески торпедировали предложения Москвы.

«Поэтому на предстоящей встрече мы готовы только подтвердить нашу позицию и выразить сожаление по поводу санкционной войны, которая тянет в первую очередь большое количество стран G20 вниз, создавая огромные экономические проблемы и вызывая самый, наверное, серьезный кризис за последние годы», — заключил Чепа.

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия примет участие в саммите лидеров G20 в ноябре 2022 года. Глава государства Владимир Путин принял приглашение Индонезии, которая и проведет встречу.

27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ. Она выразила надежду, что на мероприятии участники смогут высказать российскому лидеру свои позиции. Кроме того, глава организации считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что реакция стран Запада на вероятное участие Путина в саммите не должна торпедировать работу G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо 29 апреля рассказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Агентство Bloomberg 5 апреля со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки».

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября.