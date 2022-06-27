Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки» (G20), если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Об этом она заявила в интервью для телеканала ZDF в воскресенье, 26 июня.

«Я думаю, будет лучше, если он [Владимир Путин] появится — тогда мы сможем прямо выразить нашу позицию, и он будет вынужден ответить», — объяснила она.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность. Тем не менее, по ее словам, это не означает нормализацию отношений с российским лидером.

Ранее, 17 июня, представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш прокомментировала предстоящее участие страны в саммите «двадцатки», который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Она отметила, что сейчас Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако, по ее словам, договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов.

29 апреля президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также стало известно, что аналогичное приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ будет готовиться к саммиту, однако, по его словам, говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.