В Кремле прокомментировали приглашение Путина на G20

Президент России Владимир Путин накануне, 28 апреля, провел разговор с коллегой из Индонезии Джоко Видодо на тему саммита G20, беседа прошла в позитивном ключе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков 29 апреля.

«Позитивный разговор, Путин пожелал успехов председательству Индонезии», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Россия будет способствовать этому председательству.

«Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия. Мы будем вас своевременно информировать», — уточнил представитель Кремля.

Ранее 29 апреля Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии сообщило, что Путин принял приглашение посетить саммит G20 в этой стране. По информации агентства, Видодо также пригласил президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Видодо считает, что саммит может стать катализатором восстановления мировой экономики.

Саммит пройдет в Индонезии 15–16 ноября.