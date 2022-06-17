Стали известны подробности предстоящего визита президента Индонезии в Россию

В рамках рабочего визита президента Индонезии Джоко Видодо в Россию ожидается обсуждение двусторонних отношений между странами. Об этом в пятницу, 17 июня, представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

14 июня стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с Видодо 30 июня в Москве.

«Безусловно, прежде всего будут обсуждаться двусторонние отношения наших стран» — цитирует ее «РИА Новости».

В 2022 году Индонезия является председателем в «Большой двадцатке» и будет проводить у себя в стране саммит организации.

Она также отметила, что сейчас Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако, по ее словам, договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов. И в этом вопросе активную работу ведет Индонезия.

«Индонезия ведет активную работу, потому что повестка G20 намного шире и не касается таких четко политических вопросов», — добавила Лукаш.

Она подчеркнула, что в рамках G20 обсуждения требуют вопросы из разных сфер, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

«И здесь всё равно придется договариваться, и мы договоримся обязательно», — заключила Лукаш.

29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ будет готовиться к саммиту, однако, по его словам, говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «Большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Саммит пройдет в Индонезии 15–16 ноября.