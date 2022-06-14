Путин встретится 30 июня в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо

Президент России Владимир Путин встретится 30 июня в Москве со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. Об этом сообщил источник в Кремле.

«Очень важный визит. Сейчас к нему готовимся. Это будет визит в Москву президента Индонезии Джоко Видодо 30 июня», — сказал он ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что Индонезия — это крупный партнер России, с которым поддерживаются довольно интенсивные экономические и политические связи.

При этом особое значение имеет тот факт, что в этом году Индонезия является председателем в Большой двадцатке (G20) и будет проводить у себя на Бали саммит организации. Он подчеркнул, что Путин приглашен принять в нем участие.

«Точно будем участвовать, но там поближе посмотрим [в каком формате]. «Двадцатка» будет 15–16 ноября, еще времени много. Посмотрим», — добавил собеседник агентства.

Ранее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20, хозяйкой которого в этом году будет Индонезия. Отмечалось, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для украинского лидера это «честь, которой он недостоин». А приглашение обоих президентов Путина и Зеленского в разы подогревает интерес к саммиту G20.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.