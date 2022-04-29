В Госдуме оценили приглашение на саммит G20 Путина и Зеленского

Приглашение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в разы подогревает интерес к саммиту G20. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что для украинского лидера это «честь, которой он недостоин».

«Большая двадцатка» соберется только в ноябре, а за полгода многое может измениться, подметил политик.

«Неизвестно, останется ли Зеленский на посту президента Украины, неизвестно, к чему на самой Украине приведет политика США, которые управляют киевским режимом как марионетками. Именно США, недовольные тем, что Индонезия пригласила на саммит Россию, и пытающиеся всем и вся диктовать свои требования, настаивали на участии в саммите Зеленского», — указал он.

Как напомнил Белик, Украина не входит в число стран G20, так что для Зеленского участие в саммите в качестве наблюдателя — «невиданная честь, которой он недостоин».

В свою очередь, США заявили, что не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита, если там будет присутствовать Россия, отметил политик.

«Убежден, что в течение ближайших нескольких месяцев у многих стран коллективного Запада поменяются ориентиры и эти страны будут открыты к диалогу с Россией, в отличие от отравленной желанием противостоять нашей стране Америки», — заключил депутат.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит Путина и Зеленского. Отмечалось, что оба политика приняли приглашения.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ будет готовиться к саммиту, однако, по его словам, говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

В начале апреля сообщалось, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

В марте посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила о планах Путина посетить саммит G20.

Мероприятие состоится в ноябре 2022 года на острове Бали.