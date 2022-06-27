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Шольц высказался против торпедирования саммита G20 с участием президента РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Реакция стран Запада на вероятное участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20 не должна торпедировать работу «группы двадцати». Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 27 июня в интервью ZDF.

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«G20 должна продолжать играть свою роль. Существует общее убеждение, что мы не хотим торпедировать G20», — сказал он в беседе с журналистом телеканала.

Кроме того, Шольц напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо, в стране которого состоится саммит, пригласил также украинского лидера Владимира Зеленского.

Говоря о своем возможном участии в саммите, он уточнил, что примет решение незадолго до мероприятия. При этом он подчеркнул, что группа ведущих экономических держав будет продолжать играть значимую роль, поэтому важно тесное сотрудничество.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ. Она выразила мнение, что лидеры стран смогут высказать свою позицию Путину на мероприятии. Кроме того, она считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов. По ее словам, лидеры обсудят темы из разных сфер, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

Видодо 29 апреля рассказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Агентство Bloomberg 5 апреля со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки». Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября.

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