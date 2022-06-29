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В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к РФ

Власти Херсонской области сообщили о подготовке референдума о присоединении к России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. Об этом в среду, 29 июня, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство, в котором не просто уживаются многонациональные народы — в котором живут одни, единые, целые, как одна семья, народы России», — сказал Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

Также с начала мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Также отмечалось, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году. При этом власти региона исключили возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Ранее о планах провести референдум по вхождению в состав России рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владмир Рогов. Он заявил, что чем быстрее Запорожье войдет в состав России, тем быстрее в регионе наладится жизнь.

Оба южных региона Украины были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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