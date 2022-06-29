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Клишас поднял вопрос о суверенитете Норвегии над Шпицбергеном

Клишас: своими действиями Осло ставит суверенитет Норвегии над Шпицбергеном «под большой вопрос»
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Фото: Global Look Press/AGAMI/R. Riemer, via www.imago-i
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Отказ Норвегии пропустить российские грузы на архипелаг Шпицберген ставит под вопрос ее суверенитет над этой территорией, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

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«Согласен с Косачевым, но переводя с дипломатического на юридический - после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал политик, сославшись на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, который напомнил, что отказ Норвегии пропускать российские грузы является нарушением Парижского договора 1920 года.

Согласно тексту документа, стороны-подписанты, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.

Клишас потребовал от норвежской стороны обеспечить провоз необходимых товаров для работающих на Шпицбергене россиян и гарантировать их безопасность. Политик также подчеркнул, что в современном мире суверенитет означает уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и способность гарантировать и защищать права своих граждан.

Ранее 28 июня Норвегия отказалась пропускать российские грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Норвегия, как и ряд других стран, усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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