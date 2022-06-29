Реклама
Прямой эфир
Туризм
Каждый третий турист отправится в июле на отдых в Краснодарский край
Общество
У Сахалина найден пропавший без вести пассажир японского круизного судна
Общество
Нарышкин рассказал о востребованности нелегальной разведки для России
Общество
В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к РФ
Мир
Число погибших в Техасе мигрантов возросло до 51 человека
Мир
У приговоренного к казни в ДНР марокканского наемника выявили психопатию
Мир
Крымский Верховный суд начал рассмотрение дела о геноциде в годы оккупации
Мир
Болгария решила сократить численность российских дипломатов в стране до 48 человек
Мир
МИД подтвердил получение копии ноты Киева о введении визового режима с Россией
Мир
Русский салат удивил западных чиновников на саммите НАТО
Мир
Около 700 школьников Мелитополя прошли тестирование для дальнейшей учебы

Косачев назвал аморальным отказ Осло пустить грузы россиянам на Шпицберген

Сенатор Косачев: запрет Норвегии на пропуск грузов россиянам на Шпицберген аморален
0
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Об этом 29 июня заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

«Говорить о проблеме русофобии на Шпицбергене преждевременно»
Генконсул РФ на архипелаге Сергей Гущин — о влиянии западных санкций на его русскоязычное население и жителях Донбасса в поселке Баренцбург

По его словам, Осло пытается оставить российских шахтеров без продуктов.

«Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал политик в Telegram.

Как напомнил Косачев, МИД Норвегии отклонил запрос ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на транспортировку продовольственных товаров для российских шахтеров в Баренцбург.

Сенатор напомнил, что статус архипелага Шпицберген определен Парижским договором от 1920 года, под которым подписались представители 46 стран, в том числе СССР и Норвегия.

Россия стала правопреемником СССР, а стороны признали суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, но при условии отсутствия препятствий в доставке грузов работающим на архипелаге гражданам.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с «Известиями» действия Осло беспределом. По мнению парламентария, отказ в доставке грузов повлечет ухудшение отношений России и Норвегии.

Как стало известно 28 июня, конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена еще 15 июня. Сейчас на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, которые предназначены для находящихся на Шпицбергене россиян.

21 июня генконсул России на архипелаге Сергей Гущин рассказал, что российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Обращение, по его словам, было написано 25 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022