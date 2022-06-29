Косачев назвал аморальным отказ Осло пустить грузы россиянам на Шпицберген

Отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Об этом 29 июня заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

По его словам, Осло пытается оставить российских шахтеров без продуктов.

«Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал политик в Telegram.

Как напомнил Косачев, МИД Норвегии отклонил запрос ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на транспортировку продовольственных товаров для российских шахтеров в Баренцбург.

Сенатор напомнил, что статус архипелага Шпицберген определен Парижским договором от 1920 года, под которым подписались представители 46 стран, в том числе СССР и Норвегия.

Россия стала правопреемником СССР, а стороны признали суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, но при условии отсутствия препятствий в доставке грузов работающим на архипелаге гражданам.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с «Известиями» действия Осло беспределом. По мнению парламентария, отказ в доставке грузов повлечет ухудшение отношений России и Норвегии.

Как стало известно 28 июня, конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена еще 15 июня. Сейчас на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, которые предназначены для находящихся на Шпицбергене россиян.

21 июня генконсул России на архипелаге Сергей Гущин рассказал, что российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Обращение, по его словам, было написано 25 мая.