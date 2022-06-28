В Госдуме осудили отказ Норвегии в пропуске грузов для россиян на Шпицбергене

Решение Норвегии отказать России в пропуске грузов для поселений россиян на Шпицбергене — это беспредел. Об этом во вторник, 28 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, добавив, что такой шаг вызовет ухудшение двусторонних отношений.

«Трудно сказать, какое это влияние окажет [на россиян на Шпицбергене], поскольку там всегда были довольно-таки большие запасы. Кроме того, есть сообщение между соседними поселениями, относящимися к различным странам. Но это беспредел», — подчеркнул он.

По словам депутат, напрасно норвежское правительство следует в фарватере русофобской политики, проводимой под руководством США. Этот шаг вызовет ухудшение двусторонних отношений между Россией и Норвегией.

«Мы всегда отвечаем на любые действия, направленные против нашей страны. Мы найдем возможности отвечать на все такие шаги», — заключил Чепа.

Ранее в этот день стало известно, что Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Отмечалось, что конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена еще 15 июня 2022 года. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, которые предназначены для находящихся на Шпицбергене россиян.

21 июня генконсул России на архипелаге Сергей Гущин рассказал, что российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Обращение, по его словам, было написано 25 мая. Гущин выразил надежду на положительное решение норвежской стороны, так как оно будет отвечать гуманитарным целям и способствовать стабильной ситуации в российских поселках.

29 апреля сообщалось, что пункт пропуска на российско-норвежской границе «Стурскуг» будет закрыт для проезда грузовиков из РФ. Также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Норвежский МИД утверждал, что для Шпицбергена будет сделано исключение.

17 марта Норвегия присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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