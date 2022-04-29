Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России и запретила заход судов в порты

Пункт пропуска на российско-норвежской границе «Стурскуг» будет закрыт для проезда грузовиков из РФ, также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Об этом заявила в пятницу, 29 апреля, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводит телерадиокомпания NRK.

«Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — сказала министр. Также уточняется, что в прошлом году в норвежскую гавань заходило 978 российских рыболовецких судов.

Российские суда не смогут прийти к причалу в Норвегии со следующих выходных. То есть с 7 мая.

9 апреля сообщалось, что пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу. Последний пакет санкций подразумевал, что зарегистрированные под российским флагом суда не смогут заходить в порты стран ЕС. Кроме того, введен «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года».

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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