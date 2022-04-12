Караванами, пароходами: можно ли заработать на акциях логистических компаний

С закрытия биржи 25 февраля ценные бумаги Дальневосточного морского пароходства взлетели в цене на 75%. Вместе с ними дорожают, хоть и не так заметно, акции других логистических компаний. По просьбе «Известий» аналитики фондового рынка рассказали о трендах на рынке грузоперевозок и оценили дальнейшие перспективы его участников.

Тише едешь

В последние дни акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, или FESH) торгуются даже выше уровней, на которых они находились в самом начале года: тогда за ценную бумагу компании, основным активом которой является Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), давали 27,12 рубля, а к концу этой недели — 35,93 рубля (цена на закрытии сессии в четверг). Тем самым бумага прибавила 32% с начала года и 75,2% с последнего торгового дня на Мосбирже перед длительной паузой, случившейся после начала военной спецоперации ВС РФ.

В беседе с «Известиями» часть экспертов положительно отозвалась о дальнейших перспективах этих ценных бумаг. В частности, аналитики РДВ в своем Telegram-канале подают акции компании как интересную долгосрочную инвестиционную идею, объясняя это тем, что российская торговля переориентируется на Восток, в частности на азиатские страны. А это перетянет значительный объем товарных перевозок из портов на Балтике, обслуживающих европейские маршруты, в крупнейший торговый порт Дальнего Востока.

— Для понимания того, как может вырасти грузопоток на Востоке, на примере контейнеров: грузооборот из портов на Балтике, завязанных на торговле с Европой, в прошлом году составил 2,5 млн контейнеров, на Востоке — только 1,9 млн, — сказал в беседе с «Известиями» представитель РДВ. — То есть если европейские объемы уйдут в Азию, то грузопоток через восточные порты вырастет примерно в два раза. В этих условиях выгодно делать проекты расширения восточных портов, чем собственно ДВМП и будет заниматься.

Схожее мнение в беседе с «Известиями» привел и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, назвавший группу Fesco, в которую в том числе входит ВМТП, одним из главных бенефициаров антироссийских санкций. Поэтому, считает он, акции компании могут быть интересны на долгосрочном горизонте в виде ставки на расширение торгового сотрудничества с Азией. Но сейчас , говорит Пучкарев, подъем котировок вызван в первую очередь не какими-то конкретными результатами, а восстановлением российского фондового рынка в целом.

— В условиях ухудшения отношений со странами Запада Россия активнее начнет развивать торговлю в азиатском направлении. ДВМП является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток, владеет ВМТП — по сути, ключевыми воротами РФ при торговле с Азией, — говорит эксперт.

Что с конкурентами

При этом, считают собеседники «Известий», дела у конкурентов могут обстоять хуже, например у Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Как отмечает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, в нынешней ситуации акции компании будут не так привлекательны, поскольку порт ориентирован на торговлю с Западом, причем во многом это касается поставок нефти и зерновых — именно от перспектив заграничной торговли этими двумя товарными категориями будут зависеть операционные показатели компании. Отметим, что с закрытия 25 февраля по закрытие 7 апреля акции компании подорожали на 21,2%. Но в то же время с начала года они в минусе на 27,8%.

— Все зависит от того, как российские компании в условиях ограничений будут действовать в плане пересмотра логистики. Кроме того, на показатели могут влиять решения российского правительства по ограничению экспорта продукции АПК, — объясняет Сидоров. — До конца августа закрыты продажи зерновых, например, а главные интересанты российского зерна — это страны Ближнего Востока и Северной Африки, к которым грузы уходили именно из Новороссийска.

При этом т екущая ситуация на рынке угля также может сложиться в пользу ВМТП. Согласно заявлению вице-премьера РФ Александра Новака, Россия видит возможности для использования портов со свободными мощностями для переориентации угольного экспорта с европейского направления в адрес стран Тихоокеанского региона. Это заявление прозвучало после того, как европейские потребители начали отказываться от его закупок у российских компаний.

Отметим, что среди альтернатив уже упомянутым двум транспортно-логистическим группам на Мосбирже торгуются акции компаний Globalports и Globaltrans. Первая владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке — Восточной стивидорной компанией, но остальные ее активы расположены на побережье Балтики. Вторая компания занимается железнодорожными перевозками по инфраструктуре РЖД. Ее основные клиенты — компании из России и стран СНГ. По мнению Федора Сидорова, бумаги Globalports и Globaltrans будут находиться под давлением изменений логистических маршрутов и общего сокращения экспорта из России в результате санкций.

Думайте своим умом

Вместе с тем все собеседники «Известий» предупреждают частных инвесторов о том, что общая ситуация на рынке российских ценных бумаг сейчас не самая спокойная, поэтому даже анализ рынков и перспектив различных компаний не всегда приносит прибыль от торговли активами, а может привести и к серьезным убыткам. Последнее особенно касается не самых крупных в масштабах всей экономики компаний, ценные бумаги которых гораздо легче поддаются движению в любые стороны при определенных настроениях инвесторов.

Как считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, недавний рост котировок владеющих российскими портами групп больше похож на искусственный разгон спекулянтами на ожиданиях, что ДВМП нарастит операционные доходы в ближайшие годы из-за переориентирования товаров азиатским клиентам.

— Так как на фондовом рынке тоже введены ограничения (нельзя продавать акции нерезидентам), то можно сказать, что рост фондового рынка хрупкий и не имеет под собой фундаментальных основания из-за большого количества санкций. Быстрые деньги на низкой ликвидности, — говорит он.

Караванами, пароходами Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Те же опасения высказывает и Дмитрий Пучкарев из «БКС Мир инвестиций». По его словам, спекулировать акциями НМТП и ДВМП, скорее всего, не стоит из-за их низкой ликвидности. Фактически это означает, что, даже заработав на номинальной стоимости этих ценных бумаг, частный инвестор просто не сможет найти на них покупателя и тем самым не сумеет закрепить полученную доходность.

— Совершенно точно, что акции ДВМП и НМТП выросли не за счет отчетов — финансовые показатели умеренные, а по НМТП на днях вышла новость, что первый заместитель порта покинул компанию. Скорее разгон акций — это результат действий спекулянтов или итог ожиданий инвесторов, — соглашается и Федор Сидоров из «Школы практического инвестирования».

Владислав Антонов из BitRiver советует частным инвесторам дождаться, пока ЦБ отменит все ограничения на внутренних рынках, и уже после этого задумываться об инвестировании в акции в средне- и долгосрочной перспективе. Тогда спекулянты могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, в результате чего цены вернутся в диапазоны, которые фиксировались в момент начала торгов после длительного перерыва в феврале-марте.

— Индекс транспорта (MOEXTN) и Индекс потребительского сектора (MOEXCN) с 28 марта поднялись на 19 и 18% соответственно. Так что сейчас нет особой разницы, какую отрасль выбирать для инвестирования. Лучший способ инвестирования в рынок сейчас — это краткосрочный трейдинг, самое важное — не засиживаться в акциях, — подытожил собеседник «Известий».

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).