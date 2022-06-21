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Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген

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Фото: РИА Новости/Владимир Чистяков
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Российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Об этом 21 июня рассказал генконсул России на архипелаге Сергей Гущин.

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«Мы ставили этот вопрос перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая. Руководство треста «Арктикуголь» написало обращение 25 мая к губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов для именно грузов в Баренцбург и поселок Пирамида на Шпицбергене», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Гущин выразил надежду на положительное решение норвежской стороны, так как оно будет отвечать гуманитарным целям и способствовать стабильной ситуации в российских поселках.

Генконсул отметил, что с 30 апреля на границе с Норвегией стоят два контейнера с 7 т груза. В него входит продовольствие, промышленные товары и оборудование для судов и автомобилей.

На данный момент жители российских поселков Шпицбергена не испытывают нехватки продовольствия, отдельные продукты всё еще доставляются из других стран Европы, сообщил Гущин.

29 апреля сообщалось, что пункт пропуска на российско-норвежской границе «Стурскуг» будет закрыт для проезда грузовиков из РФ. Также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Норвежский МИД утверждал, что для Шпицбергена будет сделано исключение.

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