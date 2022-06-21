Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген

Российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Об этом 21 июня рассказал генконсул России на архипелаге Сергей Гущин.

«Мы ставили этот вопрос перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая. Руководство треста «Арктикуголь» написало обращение 25 мая к губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов для именно грузов в Баренцбург и поселок Пирамида на Шпицбергене», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Гущин выразил надежду на положительное решение норвежской стороны, так как оно будет отвечать гуманитарным целям и способствовать стабильной ситуации в российских поселках.

Генконсул отметил, что с 30 апреля на границе с Норвегией стоят два контейнера с 7 т груза. В него входит продовольствие, промышленные товары и оборудование для судов и автомобилей.

На данный момент жители российских поселков Шпицбергена не испытывают нехватки продовольствия, отдельные продукты всё еще доставляются из других стран Европы, сообщил Гущин.

29 апреля сообщалось, что пункт пропуска на российско-норвежской границе «Стурскуг» будет закрыт для проезда грузовиков из РФ. Также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Норвежский МИД утверждал, что для Шпицбергена будет сделано исключение.