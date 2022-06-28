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Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией. Об этом 28 июня сообщает телеканал NRK со ссылкой на данные МИД страны.

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Отмечается, что конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена еще 15 июня 2022 года. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, которые предназначены для находящихся на Шпицбергене россиян.

21 июня генконсул России на архипелаге Сергей Гущин рассказал, что российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Обращение, по его словам, было написано 25 мая. Гущин выразил надежду на положительное решение норвежской стороны, так как оно будет отвечать гуманитарным целям и способствовать стабильной ситуации в российских поселках.

Генконсул отметил, что с 30 апреля на границе с Норвегией стоят два контейнера с 7 т груза. В него входит продовольствие, промышленные товары и оборудование для судов и автомобилей.

29 апреля сообщалось, что пункт пропуска на российско-норвежской границе «Стурскуг» будет закрыт для проезда грузовиков из РФ. Также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных. Норвежский МИД утверждал, что для Шпицбергена будет сделано исключение.

17 марта Норвегия присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле. Несогласные с проведением спецоперации страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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