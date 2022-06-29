В Сети появились кадры последствий обстрела Новой Каховки со стороны националистов

В Сети было опубликовано видео, на котором показаны последствия обстрела Новой Каховки со стороны националистов Украины, в результате которого погиб ребенок. Об этом стало известно во вторник, 28 июня.

Удар пришелся по гражданской и социальной инфраструктуре города. Националисты выпустили по Новой Каховке четыре ракеты «Точка-У». Один ребенок погиб, ранение получили трое взрослых.

Ранее в этот же день боевики нанесли удар по городу Перевальск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел зафиксирован в 07.20 с направления Артемовск (Бахмут).

7 июня два мирных жителя погибли в результате обстрела националистами села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В этот день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Специальная операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».