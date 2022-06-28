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ВСУ нанесли удар по Перевальску из американской РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/U.S. Marines
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Перевальск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars. Об этом 28 июня в Telegram сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 07.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 июня, министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли еще 15 июня сообщил, что РСЗО HIMARS будут переданы украинской стороне к концу месяца. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 июня заявил, что РСЗО уже ведут боевые действия на не подконтрольной Украине территории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 июня заявил, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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