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Министр обороны Украины Резников объявил о прибытии в страну РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven
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Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом он написал 23 июня на своих страницах в социальных сетях.

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Резников также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за поставку «мощных инструментов».

15 июня глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что РСЗО HIMARS будут переданы Украине к концу месяца. Он также добавил, что США готовят взвод военных для отправки на Украину. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что украинцы смогут должным образом применять РСЗО и поддерживать их в рабочем состоянии.

16 июня постпред при НАТО Джулианна Смит рассказала, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью. По словам Смит, многие страны уже отдали украинской стороне «практически всё, что у них было» и обеспокоены истощением своих военных запасов.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Киеву HIMARS свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает. Говоря о поставках артиллерии, Путин отметил, что речь, судя по всему, также идет о восполнении утраченного.

О поставках систем HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня. Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа отметил, что решение может иметь непредсказуемые последствия для международной безопасности. Он привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым системы смогут «поражать цели на удалении до 80 км», добавив, что с получением этих ракетных систем «ничто не помешает им поражать цели на территории России».

США с начала российской спецоперации выделили Украине помощь на сумму $5,6 млрд.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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