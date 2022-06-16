В США рассказали о постоянно меняющихся оружейных запросах Киева

Список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью. Об этом в среду, 15 июня, заявила американский постпред при НАТО Джулианна Смит в ходе дискуссии, организованной на площадке Центра новой американской безопасности.

«Нам приходится обрабатывать меняющийся список требований, которые поступают из Киева практически на ежедневной основе. К нам поступает поток запросов. Мы вместе с союзниками обсуждаем и пытаемся определить, кто из союзников может отреагировать, кто и что готов предоставить. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются», — цитирует ее ТАСС.

По словам Смит, многие страны уже отдали украинской стороне «практически всё, что у них было» и обеспокоены истощением своих военных запасов. В связи с этим в настоящий момент они пытаются определиться, какую еще помощь они могут оказать украинским властям.

Ранее в этот день американский лидер Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву Новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

15 июня министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что партнеры США объявили о новых обязательствах по обучению военных и оказанию помощи Киеву на встрече контактной группы в Брюсселе. Среди заявивших о военной помощи Украине он назвал Германию, Нидерланды, Канаду и Словакию. По его словам, Германия поставит Киеву три реактивные системы залпового огня и управляемые снаряды для них. Пентагон поставит Киеву две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Также Украина получит управляемые боеприпасы для РСЗО.

Остин на встрече контактной группы в Брюсселе сообщил, что США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений Украине. По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности страны.

За день до этого Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

14 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.