Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред США при НАТО обвинила Россию в нарушении договора с альянсом
Экономика
Банки стали выдавать больше потребкредитов
Экономика
Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен осенью
Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий среди россиян в июле
Наука
Частичное солнечное затмение увидят жители России в 2022 году
Общество
Вуйнович заявила о возможности признания «Спутника V» в Европе
Спорт
Боец ММА Магомедшарипов ушел из спорта из-за проблем со здоровьем
Общество
Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских удостоверений
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня
Экономика
Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Сюжет:

В США рассказали о постоянно меняющихся оружейных запросах Киева

Постпред США при НАТО: у стран Запада не хватает резервов для вооружения Украины
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Royce Dorman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью. Об этом в среду, 15 июня, заявила американский постпред при НАТО Джулианна Смит в ходе дискуссии, организованной на площадке Центра новой американской безопасности.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«Нам приходится обрабатывать меняющийся список требований, которые поступают из Киева практически на ежедневной основе. К нам поступает поток запросов. Мы вместе с союзниками обсуждаем и пытаемся определить, кто из союзников может отреагировать, кто и что готов предоставить. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются», — цитирует ее ТАСС.

По словам Смит, многие страны уже отдали украинской стороне «практически всё, что у них было» и обеспокоены истощением своих военных запасов. В связи с этим в настоящий момент они пытаются определиться, какую еще помощь они могут оказать украинским властям.

Ранее в этот день американский лидер Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву Новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

15 июня министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что партнеры США объявили о новых обязательствах по обучению военных и оказанию помощи Киеву на встрече контактной группы в Брюсселе. Среди заявивших о военной помощи Украине он назвал Германию, Нидерланды, Канаду и Словакию. По его словам, Германия поставит Киеву три реактивные системы залпового огня и управляемые снаряды для них. Пентагон поставит Киеву две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Также Украина получит управляемые боеприпасы для РСЗО.

Остин на встрече контактной группы в Брюсселе сообщил, что США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений Украине. По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности страны.

За день до этого Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

14 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022