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США передадут Украине РСЗО HIMARS к концу июня

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Фото: Commons.wikimedia.org/Charles Rosemond
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Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS будут переданы Украине к концу месяца. Об этом в среду, 15 июня, сообщил глава комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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«К концу этого месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленные расчеты для оперативного задействования в обороне Украины», — сказал Милли по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в Брюсселе.

Он также добавил, что США вместе с другими странами готовят взвод для отправки на Украину. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что украинцы смогут должным образом применять РСЗО и поддерживать их в рабочем состоянии. Таким образом, через несколько недель у ВСУ будет подготовленная дальнобойная ракетная артиллерия.

За день до этого стало известно, что Пентагон намерен передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из РСЗО.

Ранее, 1 июня, США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км при условии, что оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию. Он также указал на то, что Украина уже переходит все рамки приличия в своих требованиях поставок оружия. Помимо этого он отмечал, что, поставляя вооружение на Украину, НАТО фактически вступает в прокси-войну с Россией.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, объяснил российский лидер. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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