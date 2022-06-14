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Пентагон намерен передавать Киеву развединформацию для ударов при помощи РСЗО
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Пентагон намерен передавать Киеву развединформацию для ударов при помощи РСЗО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven
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США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву. Об этом рассказал 14 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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По его словам, при ударах из таких систем нет необходимости использовать весь боекомплект, так как боеприпасы имеют большую мощность и удары сравнимы с последствиями авиационных атак.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они выберут», — цитирует Кола портал Oopstop.

Замглавы Пентагона также напомнил, что США в конце мая выделили Украине четыре комплекса РСЗО, смонтированные на колесном шасси.

«Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы продолжим поставки Киеву этой боевой техники», — заключил он.

Ранее в Пентагоне признавали, что США передают Украине разведданные. В марте заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри сообщил, что ппредоставляется информация, которая используется против Вооруженных сил России.

В середине мая администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной, сообщила газета The Washington Post. Была запрещена к передаче информация, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. Также под запретом оказались сведения о стратегических объектах РФ за пределами Украины.

1 июня Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Американский лидер Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

До этого, 21 мая, глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, объяснил российский лидер. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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