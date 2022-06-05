В США испугались последствий решения Байдена по отправке РСЗО Киеву

Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину может иметь непредсказуемые последствия для международной безопасности. Такое мнение высказал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

По его словам, при нынешней администрации США становится обычным явлением, когда в один день президент говорит одно, а на следующий день Белый дом «возвращается» к заявлению главы государства, а затем американский лидер подтверждает, то, что сказали сотрудники его администрации.

Так, например, Байден сначала заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракеты, которые могут быть использованы для нанесения ударов по России. Это заявление вызвало немедленную и публичную критику бывшего посла в Москве Майкла Макфола, который назвал это «проигрышной стратегией». И уже через несколько дней глава Белого дома поменял свое мнение и объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами».

«Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», — подчеркнул Семпа в статье, опубликованной 2 июня.

Обозреватель привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым, системы смогут «поражать цели на удалении до 80 км», добавив, что с получением этих ракетных систем, «ничто не помешает им поражать цели на территории России».

Как заметил автор публикации, такое изменение в политике американского лидера случилось сразу после того, как США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«Остается лишь гадать, чем все это закончится», — заключил Семпа, посоветовав Байдену «не дразнить русского медведя».

О поставках систем HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как «критически важное» для Киева.

В тот же день Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

В ответ на недовольство России госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сослался на обещания украинского правительства отказаться от использования HIMARS для нанесения ударов по территориям РФ. Однако китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times акцентировал внимание на некорректности подобного рода заявлений, так как любое оружие подвергается злоупотреблениям одной из сторон конфликта. Более того, по его словам, сама мысль довериться американским высказываниям в принципе недальновидна.

1 июня российское Минобороны предупредило о риске использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением.

4 июня президент России Владимир Путин прокомментировал поставку ракетных систем HIMARS Украине. Российский лидер ограничился кратким напоминанием о десятках единиц военной техники иностранного производства, которые были выведены из строя российскими системами противовоздушной обороны.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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