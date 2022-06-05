В Китае назвали «Искандер» и «Калибр» российским ответом американским HIMARS

Поставки Соединенными Штатами Америки реактивных систем залпового огня HIMARS Украине не обернутся эффектом в виде кардинального влияния на ход спецоперации России по защите Донбасса. Данное утверждение обусловлено несколькими факторами, начиная от высокого уровня вооружения российской армии и заканчивая сутью конфликта — таким мнением поделился китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times.

О поставках систем HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как «критически важное» для Киева. Чжунпин напомнил о критике военной помощи Вашингтона со стороны Москвы по причине угрозы применения ракетных систем по территориям России. В частности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства, подчеркивается в материале от 2 июня.

В ответ на недовольство России госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сослался на обещания украинского правительства отказаться от использования HIMARS для нанесения ударов по территориям РФ. Однако китайский журналист акцентировал внимание на некорректности подобного рода заявлений, так как любое оружие подвергается злоупотреблениям одной из сторон конфликта. Более того, сама мысль довериться американским высказываниям в принципе недальновидна, отметил эксперт. И действительно, 1 июня российское Минобороны предупредило о риске использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

Продолжая обоснования несостоятельности военной помощи Киеву, Чжунпин выразил уверенность в наращивании Вооруженными силами РФ любых ответных мер против Украины. Как итог — украинская армия ощутимо поплатится за свои действия, при том сделает это в территориальной валюте. В качестве одного из способов решения проблемы с точки зрения Москвы, журналист назвал вывод из строя американских РСЗО еще до их непосредственного появления на театре боевых действий.

Чжунпин предупредил о вполне конкретном, ощутимом ответе РФ — оперативно-тактическом ракетном комплексе (ОТРК) «Искандер» и крылатой ракете «Калибр», которые можно противопоставить американским HIMARS. Более того, по характеристикам американская ракетная система становится неким аналогом российского ОТРК при условии использования оперативно-тактической ракеты ATACMS, которая увеличивает дальность стрельбы HIMARS до 300 км, однако последний элемент не был предоставлен Киеву.

Статья резюмируется оценкой роли единичной системы вооружения в противовес понятию конфликта как всестороннего состязания силы и боевого духа. Украинские боевики обосновывают свои неудачи отсутствием военной поддержки, вне зависимости от количества поставленной техники.

«В какой-то степени США поставляют системы Украине только для того, чтобы укрепить их мужество. Ни США, ни Украина не должны рассчитывать на то, что российские военные потерпят поражение и украинская армия сможет одержать верх только с помощью ракетных систем», — заключил Чжунпин.

4 июня президент России Владимир Путин прокомментировал поставку ракетных систем HIMARS Украине. Российский лидер ограничился кратким напоминанием о десятках единиц военной техники иностранного производства, которые были выведены из строя российскими системами противовоздушной обороны.