В США не увидели признаков скорого завершения украинского кризиса

Власти США полагают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще в течение многих месяцев. Об этом в среду, 1 июня, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

При этом дать точных оценок в Вашингтоне не могут.

«Если говорить о сроках, то, как отметил генеральный секретарь альянса, мы не можем предсказать, как и когда всё будет происходить. Однако мы полагаем, что боевые действия будут продолжаться многие месяцы», — отметил Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Штаты собираются предоставлять Киеву всё, «что нужно для защиты». И добавил, что Вашингтон будет предпринимать всё, чтобы Москва «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран».

Блинкен также заявил, что Украина не будет использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) для того, чтобы наносить удары по целям на территории РФ.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. Тогда же официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Россия негативно оценила новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS. 1 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Помимо этого, во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не планирует атаковать территории России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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