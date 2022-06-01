Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета помощи и РСЗО Himars
Мир
Германия отправит в Грецию старую бронетехнику на замену советской
Мир
В партии Порошенко заявили о постепенном установлении диктатуры на Украине
Мир
В Турции заявили об успешных переговорах с США по истребителям F-16
Мир
Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года
Общество
Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел
Мир
США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии
Общество
Путин одобрил обеспечение совершеннолетних лекарствами за счет «Круга добра»
Общество
Суд в Москве заочно арестовал еще троих командиров ВСУ
Экономика
Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов
Мир
Нидерланды и ФРГ начнут добывать газ в Северном море
Сюжет:

В США не увидели признаков скорого завершения украинского кризиса

Блинкен заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США полагают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще в течение многих месяцев. Об этом в среду, 1 июня, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

При этом дать точных оценок в Вашингтоне не могут.

«Если говорить о сроках, то, как отметил генеральный секретарь альянса, мы не можем предсказать, как и когда всё будет происходить. Однако мы полагаем, что боевые действия будут продолжаться многие месяцы», — отметил Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Штаты собираются предоставлять Киеву всё, «что нужно для защиты». И добавил, что Вашингтон будет предпринимать всё, чтобы Москва «ощущала сильное давление со стороны как можно большего числа стран».

Блинкен также заявил, что Украина не будет использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) для того, чтобы наносить удары по целям на территории РФ.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. Тогда же официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Россия негативно оценила новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS. 1 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Помимо этого, во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не планирует атаковать территории России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022