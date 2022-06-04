Президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новые вооружения, отметив, что Вооруженными силами РФ были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства, о чем стало известно в субботу, 4 июня.

«Их (иностранные вооружения. — Ред.) наши системы ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) щелкают как орехи», — сообщил российский лидер в интервью телеканалу «Россия 1».

Накануне, 3 июня, была опубликована первая часть беседы с российским лидером впервые с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Тогда Владимир Путин рассказал о причинах глобального продовольственного и энергетического кризиса, а также о поставках украинского зерна.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

В Москве к поставкам американских РСЗО Киеву отнеслись негативно. 2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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