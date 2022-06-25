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Главком ВСУ заявил о работе РСЗО HIMARS в Донбассе

Главком ВСУ сообщил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе
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Фото: REUTERS/Pavlo Narozhnyy
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Реактивные системы залпового огня HIMARS, прибывшие накануне из США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской).

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской, территории», — заявил он.

Ранее, 1 июня, США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км при условии, что оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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