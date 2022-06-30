Власти Херсона признали взрыв в городе терактом со стороны Украины

Взрыв в Херсоне является терактом, который произвела украинская сторона. Как сообщили 30 июня власти города, на месте происшествия сработало самодельное взрывное устройство.

«Украина совершила очередной теракт в Херсоне. Сегодня около 19:00 в Херсоне произошел взрыв СВУ. Взрывное устройство не содержало поражающих элементов. Пострадавших нет», — указала заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева в Telegram-канале.

Она также отметила, что в результате происшествия была разрушена колонна ограждения одного из зданий. Как заявила Губарева, данный теракт направлен на запугивание жителей Херсона

Ранее в четверг в ГУ МВД Херсонской области сообщили, что прогремевший в непосредственной близости от телевышки и воинской части взрыв в центре Херсона может быть попыткой диверсии. Кадры мощного взрыва в центре областной столицы продемонстрировали «Известия». На записи отчетливо видны поврежденный забор и разбросанные вокруг него кирпичи. Рядом лежит пакет с неизвестным содержимым.

7 июня два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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