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Спецслужбы РФ обнаружили арсенал оружия в доме офицера СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Видеоролик поступил в распоряжение «Известий» 5 июля.

На кадрах видно, как отряд бойцов входит на территорию домовладения. Специалисты вскрывают металлическую дверь. В гараже офицера СБУ обнаружили гранаты, огнестрельное оружие, боеприпасы.

При обстреле Донецка погибла 10-летняя девочка. Онлайн спецоперации 5 июля

«В гараже обнаружен схрон с боеприпасами и оружием», — говорит один из правоохранителей.

Также в гараже обнаружены, в частности, гранатометы, патроны, ящик с бутылками с горючей жидкостью.

Ранее, во вторник, военный историк Никита Буранов заявил «Известиям», что вопрос попадания оружия, которое Запад поставляет Украине, на черный рынок в настоящее время стоит более остро из-за увеличения поставок Киеву. По его мнению, проблема коснется, прежде всего, тех стран, где существует рынок нелегального вооружения.

Так, можно будет по сходной цене приобрести оружие и впоследствии использовать для каких-нибудь террористических атак и вооружения повстанцев.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие распространяется по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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