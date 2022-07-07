Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

Евросоюз и Киев пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом в четверг, 7 июля, заявил первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — приводит его слова «РИА Новости».

Давыдов отметил также, что на заседании Совета ВТамО российской стороне удалось добиться принятия резолюции, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

Он подчеркнул, что российская сторона призывает к тому, чтобы не учинялись препятствия движению гуманитарных и жизненно важных товаров.

Ранее, в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Позже, 18 июня, вступил в силу запрет Литвы на транзит грузов в Калининградскую область.

21 июня был опубликован черный список, запрещенных для транзита через Литву, в который вошли: изделия из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, под ограничения попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Отмечалось, что ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».