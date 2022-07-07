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В США рассказали о риске исчезновения Украины с карты мира

Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Если европейские политики продолжат снабжать Украину оружием, страна может исчезнуть с карты мира. Об этом заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

«Куда пойдет оружие для Украины? Обратно в Европу»
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По мнению эксперта, западные страны должны способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.

Он раскритиковал членов ЕС, в частности, Австралию за военную помощь Киеву.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», — пояснил Макгрегор.

Ранее в этот день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили способы ускорить поставку тяжелых вооружений Киеву.

1 июля в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности Himars и 150 тыс. снарядов для артиллерии. Американская сторона выделила на эти цели $820 млн.

До этого, 28 июня, стало известно, что Киев получит шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

При этом некоторые западные политики продолжают настаивать на невозможности решить конфликт на Украине мирным путем.

Так, 3 июля, в Белом доме высказали мнение, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Зеленский «сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой».

За день до этого обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России. По его мнению, Киев должен принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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