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В Белом доме считают, что время для переговоров РФ и Украины не пришло

Кирби: время для переговоров России и Украины пока не пришло
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Фото: РИА Новости
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Время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло, несмотря на то что США продолжают оказывать поддержку Украине. Об этом 3 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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«Президент [Владимир] Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас не подходящее время для такого рода обсуждений. И президент [РФ] Владимир Путин определенно не продемонстрировал признаков интереса к переговорам», — заметил Кирби в эфире Fox News.

На заявление представителя Белого дома уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она в свою очередь тут же вспомнила о контрастирующей со словами Кирби позиции Великобритании по вопросу Украины и заявление главы МИД страны Лиз Трасс о том, что Украине нужно обязательно «победить Россию» и не допустить заключения «нового минского соглашения».

«По словам Трасс, «все союзники согласны с этой целью». И вот такая разноголосица сразу после саммита НАТО! Что же они там обсуждали? Что касается «новых минских соглашений», то хоть бы Трасс уже не позорилась со своей абсолютной безграмотностью. Минские договоренности — это был шанс для Киева сохранить украинское государство. Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался. Второй такой шанс киевскому режиму не выпадет», — указала Захарова в Telegram-канале.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву предстоит согласиться на условия России. По его словам, сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации со стороны Запада снизилась. Отвечая на вопрос о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру, Песков отметил, что сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение конфликта.

Ранее, 6 июня, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что не видит перспективы возобновления переговоров в ближайшее время.

За день до этого обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России. По его мнению, Киев должен принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и РФ.

До этого, 22 мая, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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