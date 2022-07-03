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В Кремле заявили о необходимости Киева согласиться на условия России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Киеву предстоит согласиться на условия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

По его словам, сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации со стороны Запада снизилась.

«Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол [переговоров]. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — сказал он в опубликованном 3 июля интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров.

Отвечая на вопрос о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перестали звонить российскому лидеру, Песков отметил, что сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение конфликта.

«Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», — пояснил представитель Кремля.

Ранее, 6 июня, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что не видит перспективы возобновления переговоров в ближайшее время.

За день до этого обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард написал, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России. По его мнению, Киев должен принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и РФ.

До этого, 22 мая, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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