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Утренние события в Белгороде и уничтожение украинских беспилотников в Курске. Онлайн спецоперации 3 июля

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Союзные силы продолжают освобождать населенные пункты ДНР и ЛНР от украинских боевиков. В числе таких городов — Лисичанск в Луганской Народной Республике. В Белгороде сегодня прозвучала серия хлопков: погибли три человека, пять частных домов полностью разрушены. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса — в прямой трансляции «Известий» 3 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:09
Сегодня, 09:50
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив 170 снарядов различного калибра. Об этом сообщает СЦКК ДНР.
Сегодня, 09:36
Корреспондент «Известий» показал кадры из освобожденного населенного пункта в ЛНР.
Сегодня, 09:27
Героям Донбасса вручили награды в госпитале в Сергиевом Посаде.
Сегодня, 09:20
Один из трех пострадавших в Белгороде, где, предположительно, сработала система ПВО и загорелся дом, находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали в городской больнице № 2.
Сегодня, 09:17
Предположительной причиной хлопков, которые прозвучали в районе Белгородской области, могла стать работа ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сегодня, 09:13
Жители Мелитополя Запорожской области записались в пункты подачи документов на гражданство РФ на 1,5 месяца вперед. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:08
Мелитополь Запорожской области в ночь на воскресенье был дважды обстрелян РСЗО боевиков Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Сегодня, 09:06
Три человека погибли после серии хлопков в Белгороде. Последствия случившегося:
Сегодня, 09:05
Украинские силовики утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.
Сегодня, 09:04
Глава Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии обломков сбитых украинских беспилотников.
Сегодня, 09:03
На подлете к Курску ночью 3 июля российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.
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