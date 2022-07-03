Утренние события в Белгороде и уничтожение украинских беспилотников в Курске. Онлайн спецоперации 3 июля

Союзные силы продолжают освобождать населенные пункты ДНР и ЛНР от украинских боевиков. В числе таких городов — Лисичанск в Луганской Народной Республике. В Белгороде сегодня прозвучала серия хлопков: погибли три человека, пять частных домов полностью разрушены. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса — в прямой трансляции «Известий» 3 июля 2022 года.