Утренние события в Белгороде и уничтожение украинских беспилотников в Курске. Онлайн спецоперации 3 июля

Украинские войска 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив 170 снарядов различного калибра. Об этом сообщает СЦКК ДНР.
Корреспондент «Известий» показал кадры из освобожденного населенного пункта в ЛНР.
Героям Донбасса вручили награды в госпитале в Сергиевом Посаде.
Один из трех пострадавших в Белгороде, где, предположительно, сработала система ПВО и загорелся дом, находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали в городской больнице № 2.
Предположительной причиной хлопков, которые прозвучали в районе Белгородской области, могла стать работа ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Жители Мелитополя Запорожской области записались в пункты подачи документов на гражданство РФ на 1,5 месяца вперед. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
Мелитополь Запорожской области в ночь на воскресенье был дважды обстрелян РСЗО боевиков Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Три человека погибли после серии хлопков в Белгороде. Последствия случившегося:
Украинские силовики утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.
Глава Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии обломков сбитых украинских беспилотников.
На подлете к Курску ночью 3 июля российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.