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Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Спецоперации России на Украине продолжается. Ранее была полностью освобождена Луганская Народная Республика. А тем временем британские власти прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов РФ в пользу Киева. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса — в прямой трансляции «Известий» 4 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:12
Есть доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
Сегодня, 08:46
Свыше 2,3 млн беженцев прибыли в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Сегодня, 08:45
Украинские войска выпустили по Яковлевке 6 снарядов калибром 122 мм, заявили в ДНР.
Сегодня, 08:17
​Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на £620 тыс. и £207 тыс. за недопуск россиянок и белорусок на турниры в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.
Сегодня, 08:15
Австралия расширит военную помощь Украине на $74 млн, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Сегодня, 08:10
Украина сократила использование беспилотников из-за их неэффективности против российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, сообщил портал Business Insider.
Сегодня, 08:08
У Сирии есть данные о переправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину, заявил ТАСС посол Сирии в РФ Риад Хаддад.
Сегодня, 08:07
Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева, заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко.
Сегодня, 08:06
Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала конфискацию российских активов и их передачу Киеву.
Сегодня, 08:05
Документы об иностранных наемниках в ВСУ станут доказательствами на трибунале, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
Сегодня, 08:03
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска.
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

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