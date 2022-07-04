Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

Текстовая трансляция



Есть доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.



Свыше 2,3 млн беженцев прибыли в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.



Украинские войска выпустили по Яковлевке 6 снарядов калибром 122 мм, заявили в ДНР.



​Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на £620 тыс. и £207 тыс. за недопуск россиянок и белорусок на турниры в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.



Австралия расширит военную помощь Украине на $74 млн, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.



Украина сократила использование беспилотников из-за их неэффективности против российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, сообщил портал Business Insider.



У Сирии есть данные о переправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину, заявил ТАСС посол Сирии в РФ Риад Хаддад.



Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева, заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко.



Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала конфискацию российских активов и их передачу Киеву.



Документы об иностранных наемниках в ВСУ станут доказательствами на трибунале, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.