Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

Есть доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
Свыше 2,3 млн беженцев прибыли в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Украинские войска выпустили по Яковлевке 6 снарядов калибром 122 мм, заявили в ДНР.
Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на £620 тыс. и £207 тыс. за недопуск россиянок и белорусок на турниры в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.
Австралия расширит военную помощь Украине на $74 млн, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Украина сократила использование беспилотников из-за их неэффективности против российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, сообщил портал Business Insider.
У Сирии есть данные о переправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину, заявил ТАСС посол Сирии в РФ Риад Хаддад.
Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева, заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко.
Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала конфискацию российских активов и их передачу Киеву.
Документы об иностранных наемниках в ВСУ станут доказательствами на трибунале, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска.