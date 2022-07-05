В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

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Российские военные рассказали о пытках в украинском плену, СК РФ начал проверки по всем случаям истязаний, сообщает пресс-служба ведомства. Военные были возвращены в Россию в результате обмена с украинской стороной.



Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 1800 долларов, сообщает ICE.



Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.



Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июля, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.



В результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранены две мирные жительницы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.



Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустил 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на то, что США и страны Запада оказывают Украине помощь в виде поставок оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выступления в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.