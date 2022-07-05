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В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Спецоперации России на Украине продолжается. Украинские силовики обстреляли населенные пункты в Курской области. А в Херсонской области приступило к работе новое правительство, созданное по российскому образцу. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса — в прямой трансляции «Известий» 5 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:46
Российские военные рассказали о пытках в украинском плену, СК РФ начал проверки по всем случаям истязаний, сообщает пресс-служба ведомства. Военные были возвращены в Россию в результате обмена с украинской стороной.
Сегодня, 09:29
Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили 1800 долларов, сообщает ICE.
Сегодня, 09:06
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:04
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июля, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Сегодня, 08:45
В результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранены две мирные жительницы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 08:44
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 08:44
Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустил 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:43
Цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на то, что США и страны Запада оказывают Украине помощь в виде поставок оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выступления в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.
Сегодня, 08:42
Несколько приграничных поселков Курской области подверглись очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт. «Утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он в своем Telegram-канале.
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