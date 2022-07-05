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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных сел

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Фото: t.me/gubernator_46
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Несколько приграничных поселков Курской области подверглись очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Украинские неонацисты нанесли удар по Курской области. Военная спецоперация на Украине 6 июня 2022 года — трансляция
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«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, обстрелы все еще продолжаются. Подробностями он обещал поделиться позже.

Ранее, 3 июля, ВСУ обстреляли село Теткино. Старовойт отметил, что основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. В результате стрельбы никто не пострадал. Позже российским военным удалось оттеснить нападавших.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Так, три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек. Еще четверо пострадали: в больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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