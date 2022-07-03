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В Курске ПВО сбила два украинских беспилотника «Стриж»

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску, никто не пострадал
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Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
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В ночь на воскресенье, 3 июля, в Курской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника «Стриж». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — добавил он.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших в Белгородской области.

Ранее в этот день три человека там погибли после серии хлопков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Количество пострадавших возросло до четырех человек, в их числе один ребенок.

1 июля Старовойт рассказал о повреждении нескольких домов в приграничном поселке Теткино Курской области в результате действий украинских войск. Никто не пострадал.

29 июня губернатор сообщил о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике.

27 июня, как рассказал Старовойт, у хутора Кучеров Беловского района был сброшен боекомплект с беспилотника. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

30 мая губернатор Курской области предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав.

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