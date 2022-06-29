Губернатор Курской области опубликовал фото сбитого беспилотника ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду, 29 июня, опубликовал кадры сбитого украинского беспилотника в своем Telegram-канале.

«Доброе утро! Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — рассказал политик.

Вечером 28 июня в Telegram-канале Старовойта появилась информация о беспилотном летательном аппарате, который был сбит в районе Курска.

Ранее Курская область уже не раз подвергалась обстрелам.

Так, в воскресенье, 27 июня, Роман Старовойт сообщил, что у хутора Кучеров Беловского района был сброшен боекомплект с беспилотника. Инцидент произошел около 12:00 мск. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

17 июня в регионе обстреляли пограничное село Гордеевка, огневая точка была найдена и быстро ликвидирована. В нескольких домах были выбиты стекла. Из жителей никто не пострадал.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 9 июня в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня.

Обстрелы пограничных с Украиной территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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