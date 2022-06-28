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Украинский беспилотник был сбит в районе Курска

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Фото: telegram/Readovka
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Беспилотный летательный аппарат Украины был сбит в районе Курска. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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Как уточняется, инцидент произошел в 22:17 мск.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — говорится в Telegram-канале главы регионального правительства.

На месте происшествия работают российские военнослужащие.

19 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Курской области украинским беспилотником. Глава ведомства распорядился в кратчайшие сроки установить причастных к атаке лиц и доложить обо всех обстоятельствах ЧП.

Ранее Курская область уже не раз подвергалась обстрелам.

Так, в воскресенье Роман Старовойт сообщил, что у хутора Кучеров Беловского района был сброшен боекомплект с беспилотника. Инцидент произошел около 12:00 мск. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

17 июня в регионе обстреляли пограничное село Гордеевка, огневая точка была найдена и быстро ликвидирована. В нескольких домах были выбиты стекла. Из жителей никто не пострадал.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.

Обстрелы пограничных с Украиной территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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