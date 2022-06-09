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В Курской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Курской области
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«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать на территории Курской области до 22 июня. Об этом в четверг, 9 июня, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели», — пояснил он в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, 6 июня, Старовойт рассказал об обстреле с украинской стороны приграничного села Теткино Глушковского района Курской области. По его словам, больше всего пострадал мост, а также ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Сгорел автомобиль, есть повреждения на территории сахарного завода.

30 мая губернатор Курской области предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. Днем ранее Следственный комитет объявил, что по факту обстрелов региона будет проведено расследование.

24 мая в регионе был продлен до 8 июня «желтый» уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняты в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.

Приграничные с Украиной российские территории неоднократно подвергались обстрелам. Так, 23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию в Рыльском районе Курской области. По данным Следственного комитета России, 25 и 26 мая был произведен обстрел села Воробжи. Он велся из реактивных систем залпового огня, подчеркнули в ведомстве.

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