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Губернатор Курской области поделился кадрами и подробностями обстрела села Тёткино

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Фото: telegram/Роман Старовойт
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Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился кадрами и подробностями обстрела украинскими военными приграничного села Тёткино.

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«Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — написал 6 июня в Telegram-канале Старовойт.

На фото показаны повреждения построек, железной дороги и припаркованной машины. В кадре также видна пожарная машина.

Ранее в этот день губернатор сообщил об обстреле с украинской стороны. Он уточнил, что удары наносились по мосту и местным предприятиям приграничного села Тёткино Глушковского района Курской области.

30 мая Старовойт объявил о том, что в регионе вводится усиление мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. Днем ранее Следственный комитет объявил, что по факту обстрелов Курской области будет проведено расследование.

Приграничные с Украиной российские территории неоднократно подвергались обстрелам. Так, 23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию в Рыльском районе Курской области. По данным Следственного комитета России, 25 и 26 мая был произведен обстрел села Воробжи. Он велся из реактивных систем залпового огня, подчеркнули в ведомстве. 21 мая губернатор Старовойт сообщил, что приграничные села в регионе также подверглись обстрелу. Пострадавших не было. Двумя днями ранее обстрелу подвергся поселок Тёткино, где в результате погиб один человек среди гражданского населения.

24 мая в регионе был продлен до 8 июня желтый уровень террористической опасности. Он также был введен в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях. Провокации со стороны Украины и обстрелы уже неоднократно фиксировались в Брянской и Белгородской областях.

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