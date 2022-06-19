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СК возбудит уголовное дело из-за нового обстрела Курской области

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Курской области со стороны ВСУ
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Фото: соцсети/Роман Старовойт
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Курской области украинским беспилотником. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области», — говорится в сообщении.

Также глава ведомства распорядился в кратчайшие сроки установить причастных к атаке лиц и доложить обо всех обстоятельствах ЧП.

В воскресенье губернатор области Роман Старовойт сообщил, что у хутора Кучеров Беловского района был сброшен боекомплект с беспилотника. Инцидент произошел около 12:00 мск. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта. В нем разбиты оконные стекла, поврежден забор.

Ранее, 17 июня, в Курской области обстреляли пограничное село Гордеевка, огневая точка была найдена и быстро ликвидирована. В нескольких домах были выбиты стекла. Из жителей никто не пострадал.

Село Гордеевка подвергалось обстрелу также 6 июня. Тогда в результате удара с беспилотника двое военнослужащих получили ранения, среди мирных жителей погибших и пострадавших не было. В тот же день был зафиксирован обстрел приграничного села Теткино. Ударами были повреждены жилой дом, хозяйственные пристройки, а также мост.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.

Обстрелы пограничных с Украиной территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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