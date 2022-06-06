Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника

Село Гордеевка Кореневского района Курской области подверглось атаке. По данным «Известий», снаряд был сброшен с беспилотного летательного аппарата.

В результате удара ранение получили двое военнослужащих, среди мирных жителей погибших и пострадавших нет, здания не повреждены.

Село Гордеевка расположено в 600 м от границы с Украиной.

Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны приграничного села Тёткино Глушковского района. Основной удар, по его словам, наносился по местному мосту, он поврежден. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Сгорел автомобиль, есть повреждения на территории сахарного завода.

30 мая Старовойт объявил о том, что в регионе вводится усиление мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. Днем ранее Следственный комитет объявил, что по факту обстрелов Курской области будет проведено расследование.

Приграничные с Украиной российские территории неоднократно подвергались обстрелам. Так, 23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию в Рыльском районе Курской области. По данным Следственного комитета России, 25 и 26 мая был произведен обстрел села Воробжи. Он велся из реактивных систем залпового огня, подчеркнули в ведомстве.

21 мая Старовойт сообщил, что приграничные села в регионе также подверглись обстрелу. Пострадавших не было.

Двумя днями ранее обстрелу подвергся поселок Тёткино, где в результате погиб один человек среди гражданского населения.

24 мая в регионе был продлен до 8 июня желтый уровень террористической опасности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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