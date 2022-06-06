Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника
Армия
Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей
Мир
Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию
Экономика
Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
Политика
В Госдуме оценили перспективы возобновления переговоров РФ и Украины
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет
Мир
«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s
Мир
СК Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации миротворцев
Мир
Брянская область России стала побратимом города Брянка в ЛНР
Мир
Состояние осужденного в США Бута резко ухудшилось
Сюжет:

Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника

0
Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Село Гордеевка Кореневского района Курской области подверглось атаке. По данным «Известий», снаряд был сброшен с беспилотного летательного аппарата.

Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

В результате удара ранение получили двое военнослужащих, среди мирных жителей погибших и пострадавших нет, здания не повреждены.

Село Гордеевка расположено в 600 м от границы с Украиной.

Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны приграничного села Тёткино Глушковского района. Основной удар, по его словам, наносился по местному мосту, он поврежден. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Сгорел автомобиль, есть повреждения на территории сахарного завода.

30 мая Старовойт объявил о том, что в регионе вводится усиление мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. Днем ранее Следственный комитет объявил, что по факту обстрелов Курской области будет проведено расследование.

Приграничные с Украиной российские территории неоднократно подвергались обстрелам. Так, 23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию в Рыльском районе Курской области. По данным Следственного комитета России, 25 и 26 мая был произведен обстрел села Воробжи. Он велся из реактивных систем залпового огня, подчеркнули в ведомстве.

21 мая Старовойт сообщил, что приграничные села в регионе также подверглись обстрелу. Пострадавших не было.

Двумя днями ранее обстрелу подвергся поселок Тёткино, где в результате погиб один человек среди гражданского населения.

24 мая в регионе был продлен до 8 июня желтый уровень террористической опасности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022