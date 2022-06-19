Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино
Происшествия
Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров под Курском
Мир
В пригороде Северодонецка сдались в плен члены группировки «Айдар»
Мир
В Молдавии запретили новостные программы из России
Мир
Шольц поддержал политику Меркель в отношении России
Мир
Украинские боевики на «Азоте» подали сигнал о готовности к переговорам
Мир
Эрдоган представит спецдокументы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
Мир
В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом
Мир
НАТО признает Россию угрозой своей безопасности на предстоящем саммите
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в московском регионе до вечера
Происшествия
В Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил аварийно-спасательные работы
Сюжет:

Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров под Курском

0
Фото: kurskcity.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров Беловского района в Курской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
ВС России готовы применить для защиты ДНР «Искандеры», считают военные эксперты

Инцидент, по его словам, произошел около 12:00 (совпадает с мск).

«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как добавил губернатор Курской области, безопасность жителей приграничных районов обеспечивают военнослужащие.

Также он показал фото повреждений, нанесенных беспилотником. Так, в металлическом заборе видны отверстия от снарядов, разбиты несколько стекол в окнах домов.

17 июня в Курской области обстреляли пограничное селе Гордеевка, огневая точка была найдена и быстро ликвидирована. Пострадавших не было, в нескольких домах были выбиты стекла.

15 июня со стороны Украины обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

6 июня Старовойт рассказал об обстреле с украинской стороны приграничного села Теткино Глушковского района. По его словам, больше всего пострадали мост, а также ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Сгорел автомобиль, есть повреждения на территории предприятия.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022