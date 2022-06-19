Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров под Курском

Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров Беловского района в Курской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Инцидент, по его словам, произошел около 12:00 (совпадает с мск).

«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как добавил губернатор Курской области, безопасность жителей приграничных районов обеспечивают военнослужащие.

Также он показал фото повреждений, нанесенных беспилотником. Так, в металлическом заборе видны отверстия от снарядов, разбиты несколько стекол в окнах домов.

17 июня в Курской области обстреляли пограничное селе Гордеевка, огневая точка была найдена и быстро ликвидирована. Пострадавших не было, в нескольких домах были выбиты стекла.

15 июня со стороны Украины обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

6 июня Старовойт рассказал об обстреле с украинской стороны приграничного села Теткино Глушковского района. По его словам, больше всего пострадали мост, а также ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Сгорел автомобиль, есть повреждения на территории предприятия.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.

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