Отставить позиции: в украинской бригаде под Артемовском началось дезертирство

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 июня проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в ходе специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклады командующих о текущей обстановке и вручил госнаграды. В этот же день российские войска нанесли массированные ракетные удары по учебным центрам ВФУ и объектам военной инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, у ВФУ падает морально-психологическое состояние — замечены случаи оставления позиций. Эксперты отмечают, что стойкость ВФУ сейчас обеспечивает ядро кадровой армии, но оно быстро тает в боях.

«Берегите себя!»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. На командных пунктах глава ведомства заслушал доклады об обстановке и действиях Вооруженных сил РФ на основных операционных направлениях.

Отдельное внимание министр уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.

Отставить позиции Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Также он вручил проявившим героизм и самоотверженность во время выполнения боевых задач государственные награды — медали «Золотая Звезда» Героя России и ордена Мужества, сообщили в Минобороны.

При вручении наград Сергей Шойгу обратился с короткой речью к военнослужащим.

— Впереди у вас много славных дел на благо нашего отечества. Поздравляю! Берегите себя! — сказал министр.

Оставляют позиции

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино, заявили в российском военном ведомстве. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет около 145 кв. км.

— Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Моральный дух украинских формирований снижается по всем параметрам, и это очевидно, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Отставить позиции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сказать, что украинские войска сломлены или разбегаются, нельзя, — рассказал он «Известиям». — Но, во-первых, подразделения сильно отдаляются друг от друга, сплоченность в целом падает. Во-вторых, кадровая армия, сильно разбавленная теробороной и свежими отловленными по городам призывниками, теряет умение, и это все видят и понимают. Но пока снижение морально-психологического состояния не так критично, чтобы в целом повлиять на ход спецоперации.

Эксперт отметил, что при атакующих действиях ВФУ ничего не могут показать, но в обороне сражаются достаточно стойко.

— Это во многом обеспечивает ядро из 15–20% профессиональных военных, — считает он. — За счет них украинские формирования пока держатся, если есть артиллерийская поддержка и оборона в целом организована. Однако сейчас мы видим, как ядро кадровиков выбивается в боях.

Воздушные бои

Вооруженные силы России 26 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара полностью утратили свою боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВФУ. Таким образом была сорвана планировавшаяся переброска этих соединений в зону боевых действий.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 268 районов сосредоточения войск ВФУ, два пункта управления, четыре склада боеприпасов и артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах.

Отставить позиции Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении высокоточным оружием ВКС России уничтожено десять взводов реактивных систем залпового огня.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей , уточнили в военном ведомстве.

Противник вновь попытался нанести удары по острову Змеиный. В результате зенитный комплекс «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет, подчеркнул генерал.

Российскими подразделениями ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов и 19 реактивных снарядов системы залпового огня.

— В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области , — сообщил Игорь Конашенков.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 БМ РСЗО, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники.

Дрон нашел штаб ВФУ

Минобороны в воскресенье рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Соединение полковника Александра Ложевича освободило населенный пункт от украинских радикалов. Во время наступления штурмовые группы под его руководством пресекли все попытки противника подавить огневые точки российских войск.

— Благодаря мужеству, отваге, командирскому мастерству и умелому руководству полковника Александра Ложевича украинские радикалы понесли значительные потери и были вынуждены покинуть занимаемый ими укрепленный район , — рассказали в военном ведомстве.

С начала проведения специальной военной операции ефрейтор Евгений Пахомкин вел воздушную разведку в составе расчета беспилотных летательных аппаратов.

Во время наступления на хорошо укрепленный район украинских националистов Евгений передавал командованию информацию о найденных огневых точках и позициях противника, а также грамотно и точно корректировал огонь артиллерии, фиксировал поражение бронетехники и живой силы украинских националистов.

Отставить позиции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также беспилотник Пахомкина обнаружил командный пункт противника, который впоследствии был уничтожен.

— Благодаря разведывательным данным, полученным Евгением Пахомкиным, колонна российской бронетехники смогла беспрепятственно преодолеть населенный пункт, удерживаемый украинскими боевиками, избежав потерь личного состава, сохранив вооружение и технику, — отметили в Минобороны.

С первых дней проведения СВО младший сержант Александр Валеев обеспечивает прикрытие важных объектов от ударов с воздуха. При передислокации командного пункта российская колонна попала под массированный удар РСЗО «Град».

Младший сержант не растерялся, вывел свою боевую машину из-под огня, сохранил управление отделением и не ослабил наблюдение за воздушной обстановкой. Выйдя из зоны обстрела, самоходный зенитный ракетный комплекс «Стрела -10» Валеева обнаружил цель. Над полем боя завис корректирующий огонь противника БПЛА.