 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
/

Отставить позиции: в украинской бригаде под Артемовском началось дезертирство

В Минобороны России рассказали о массовом пьянстве и употреблении наркотиков в рядах ВСУ
Фото: REUTERS/Stringer
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 июня проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в ходе специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклады командующих о текущей обстановке и вручил госнаграды. В этот же день российские войска нанесли массированные ракетные удары по учебным центрам ВФУ и объектам военной инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, у ВФУ падает морально-психологическое состояние — замечены случаи оставления позиций. Эксперты отмечают, что стойкость ВФУ сейчас обеспечивает ядро кадровой армии, но оно быстро тает в боях.

«Берегите себя!»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. На командных пунктах глава ведомства заслушал доклады об обстановке и действиях Вооруженных сил РФ на основных операционных направлениях.

Отдельное внимание министр уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.

Отставить позиции
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Также он вручил проявившим героизм и самоотверженность во время выполнения боевых задач государственные награды — медали «Золотая Звезда» Героя России и ордена Мужества, сообщили в Минобороны.

При вручении наград Сергей Шойгу обратился с короткой речью к военнослужащим.

— Впереди у вас много славных дел на благо нашего отечества. Поздравляю! Берегите себя! — сказал министр.

Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Северодонецк полностью под контролем ЛНР, союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте

Оставляют позиции

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино, заявили в российском военном ведомстве. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет около 145 кв. км.

— Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Моральный дух украинских формирований снижается по всем параметрам, и это очевидно, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Отставить позиции
луганская область северодонецк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском
Корреспондент «Известий» наблюдал за артиллерийскими дуэлями во время зачистки котла у Горского и Золотого

— Сказать, что украинские войска сломлены или разбегаются, нельзя, — рассказал он «Известиям». — Но, во-первых, подразделения сильно отдаляются друг от друга, сплоченность в целом падает. Во-вторых, кадровая армия, сильно разбавленная теробороной и свежими отловленными по городам призывниками, теряет умение, и это все видят и понимают. Но пока снижение морально-психологического состояния не так критично, чтобы в целом повлиять на ход спецоперации.

Эксперт отметил, что при атакующих действиях ВФУ ничего не могут показать, но в обороне сражаются достаточно стойко.

Это во многом обеспечивает ядро из 15–20% профессиональных военных, — считает он. — За счет них украинские формирования пока держатся, если есть артиллерийская поддержка и оборона в целом организована. Однако сейчас мы видим, как ядро кадровиков выбивается в боях.

Воздушные бои

Вооруженные силы России 26 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара полностью утратили свою боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВФУ. Таким образом была сорвана планировавшаяся переброска этих соединений в зону боевых действий.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 268 районов сосредоточения войск ВФУ, два пункта управления, четыре склада боеприпасов и артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах.

Отставить позиции
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Черноморского флота.
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении высокоточным оружием ВКС России уничтожено десять взводов реактивных систем залпового огня.

Рабочие недели: когда завершится освобождение территории ДНР
Решающую роль в этом может сыграть окружение ВСУ в Горском, Золотом и Лисичанске, считают военные эксперты

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей, уточнили в военном ведомстве.

Противник вновь попытался нанести удары по острову Змеиный. В результате зенитный комплекс «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет, подчеркнул генерал.

Российскими подразделениями ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов и 19 реактивных снарядов системы залпового огня.

— В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области, — сообщил Игорь Конашенков.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 БМ РСЗО, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники.

Дрон нашел штаб ВФУ

Генеральский «Калибр»: крылатыми ракетами уничтожен украинский штаб
В результате удара погибло свыше 50 украинских генералов и высокопоставленных офицеров

Минобороны в воскресенье рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Соединение полковника Александра Ложевича освободило населенный пункт от украинских радикалов. Во время наступления штурмовые группы под его руководством пресекли все попытки противника подавить огневые точки российских войск.

Благодаря мужеству, отваге, командирскому мастерству и умелому руководству полковника Александра Ложевича украинские радикалы понесли значительные потери и были вынуждены покинуть занимаемый ими укрепленный район, — рассказали в военном ведомстве.

С начала проведения специальной военной операции ефрейтор Евгений Пахомкин вел воздушную разведку в составе расчета беспилотных летательных аппаратов.

Во время наступления на хорошо укрепленный район украинских националистов Евгений передавал командованию информацию о найденных огневых точках и позициях противника, а также грамотно и точно корректировал огонь артиллерии, фиксировал поражение бронетехники и живой силы украинских националистов.

Отставить позиции
БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«По Северодонецку украинцы укладывают по полному пакету «Градов»
«Известия» побывали в городах, где продолжаются бои с украинскими формированиями и наемниками

Также беспилотник Пахомкина обнаружил командный пункт противника, который впоследствии был уничтожен.

— Благодаря разведывательным данным, полученным Евгением Пахомкиным, колонна российской бронетехники смогла беспрепятственно преодолеть населенный пункт, удерживаемый украинскими боевиками, избежав потерь личного состава, сохранив вооружение и технику, — отметили в Минобороны.

С первых дней проведения СВО младший сержант Александр Валеев обеспечивает прикрытие важных объектов от ударов с воздуха. При передислокации командного пункта российская колонна попала под массированный удар РСЗО «Град».

Младший сержант не растерялся, вывел свою боевую машину из-под огня, сохранил управление отделением и не ослабил наблюдение за воздушной обстановкой. Выйдя из зоны обстрела, самоходный зенитный ракетный комплекс «Стрела -10» Валеева обнаружил цель. Над полем боя завис корректирующий огонь противника БПЛА.

Метким выстрелом беспилотный летательный аппарат противника был уничтожен, а артиллерийский обстрел прекращен. Благодаря профессионализму Валеева удалось избежать потерь среди личного состава, вооружения и военной техники, отметили в военном ведомстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022