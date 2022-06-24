Рабочие недели: когда завершится освобождение территории ДНР

В Луганской Народной Республике окружены тысячи украинских военнослужащих, заявили 23 июня в народной милиции ЛНР. По предварительным данным, в котлах может оказаться около 9 тыс. человек — это больше, чем в Мариуполе. Эксперты отмечают, что хотя на их ликвидацию может потребоваться несколько недель, поражение в результате станет серьезным ударом для Киева. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своими белорусским и казахстанским коллегами. На встречах были затронуты вопросы коллективной безопасности, усиления единых систем ПВО, а также развития дальнейшего сотрудничества.

Котлы в ЛНР

Накануне стало известно, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в полном окружении, войска в Лисичанске и промзоне Северодонецка — в оперативном.

— На сегодняшний день я могу сказать, что достаточно большое количество украинских военных так или иначе находятся в окружении на всей территории Луганской Народной Республики. Это тысячи человек, — сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он особо отметил, что речь идет не только об окруженных в районе населенных пунктов Горское и Золотое подразделениях ВФУ.

Рабочие недели_2 Бойцы подразделения полка полиции специального назначения МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР Фото: РИА Новости

— Точное количество попавших в окружение украинских военных не называется до особого распоряжения командования, — сообщил Андрей Марочко.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник уточнил, что только в Горском и Золотом блокировано около 1,5 –2 тыс. украинских боевиков. Ранее он говорил, что в Лисичанске находятся еще около 5–7 тыс. украинских военных.

События последних дней на донбасском фронте говорят о том, что продвижение союзных войск должно ускориться, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— В относительно короткие сроки, если всё пойдет по позитивному сценарию, можно будет окончательно освободить территории ЛНР И ДНР, — считает он. — Есть надежда, что на это уйдет несколько недель . После завершения этой операции откроются возможности на других направлениях.

Рабочие недели_1 Украинские военные в Лисичанске Фото: TASS/Zuma

По его словам, масштаб произошедшего можно будет оценить после того, как станет известно, какие именно украинские войска попали в окружение и насколько много они потеряют тяжелого вооружения — той же артиллерии.

— Украинское командование до последнего кидало в район Лисичанска новое оружие и подкрепления, а не накапливало их, — напомнил он. — Теперь это может сыграть против них, так как они потеряют по максимуму. Утрату наскоро обученных батальонов теробороны еще можно компенсировать, но кадровые, хорошо обученные части заменить некем. Это обойдется Украине очень дорого.

Укрепят ПВО

23 июня Сергей Шойгу встретился со своими белорусским и казахстанским коллегами. На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным глава российского военного ведомства сказал, что сейчас есть необходимость в укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО.

— Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО, — заявил он.

Рабочие недели_4 Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Также Шойгу заверил, что Москва готова оказать Минску любую поддержку, поскольку считает его своим «важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом».

— Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран, — отметил Сергей Шойгу.

На встрече с казахстанским министром обороны Русланом Жаксылыковым Сергей Шойгу также высказался о работе с казахстанскими коллегами.

— Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур с ОДКБ, СНГ и ШОС, — сказал глава Минобороны РФ.

Рабочие недели_5 Зенитный ракетный комплекс «Бук-МЗ» Вооруженных сил России работает на харьковском направлении специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости

Он добавил, что в российском военном ведомстве рассматривают Казахстан в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера, с которым решается ряд важных вопросов .

— Ключевые, это, конечно совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана , военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учебы, — уточнил министр.

Сергей Шойгу пригласил Виктора Хренина и Руслана Жаксылыкова на Московскую конференцию по безопасности и форум «Армия», которые должны состояться в этом году.

Украинские дезертиры

В российском военном ведомстве 23 июня рассказали и о тяжелых потерях противника на всех направлениях. В частности, разгромленный под населенным пунктом Мирная Долина (ЛНР) 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВФУ потерял за два дня более 150 человек убитыми и около 450 раненых.

Рабочие недели_6 Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— В каждой из рот данного батальона — не более 15–20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое (ДНР) в результате огневого поражения российскими ВС осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

Неуправляемые дроны

Вооруженные силы России 23 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

За сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожено три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, 18 районов сосредоточения войск, 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня , в том числе иностранного производства, рассказали в Минобороны.

Самолеты и вертолеты ВКС России поразили 96 районов сосредоточения войск и полевой радиолокационный пост.

Рабочие недели_3 Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» морской пехоты наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Ракетные войска и артиллерия поразили 364 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 26 пунктов управления, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч».

— Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области , — отметил Игорь Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы на донецком направлении высокоточным оружием ВКС, ракетными войсками и артиллерией уничтожено восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» и 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях, обстреливающих Донецк и другие населенные пункты ДНР.

Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Смерч», а также 17 специальных автомобилей , уточнили в военном ведомстве.

Рабочие недели_7 Боец артиллерийского расчета народной милиции ЛНР ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Российскими подразделениями ПВО был сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат и баллистическая ракета «Точка-У».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Новые провокации

Специалистами 72 центра информационно-психологических операций ВФУ готовятся очередные провокации с гибелью мирного населения. Их цель — обвинение Вооруженных сил России в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам, заявил 22 июня начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

В частности, в Первую детскую городскую больницу Харькова боевики нацбатальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медперсонал и больных детей из других медучреждений города. При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать при нанесении российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов» (запрещен в России). Запланирована видеосъемка подготовленных терактов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий.

Рабочие недели_9 Мирное население Лисичанска прячется от обстрелов в подвалах зданий Фото: TASS/Zuma

— Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Кроме того, ВФУ продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях.

В Дружковке (ДНР) на территории школы № 8 боевиками оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО , при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

В Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища № 64 дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия.

В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов по улице Академика Павлова националисты оборудовали огневые позиции.

— При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, — отметил начальник НЦУО.

Бои с диверсантами

В Минобороны в четверг рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение старшего матроса Кирилла Черепахина отвечало за безопасность передвижения бригады морской пехоты. Продвигаясь на БМП, Кирилл обнаружил в лесополосе группу украинских диверсантов и первым открыл огонь. В ходе боя Кирилл Черепахин лично уничтожил пять диверсантов. Получив ранение, он продолжил вести огонь по врагу.

— Действия Кирилла Черепахина позволили предотвратить нападение националистов на колонну, — объяснили в Минобороны.

Рабочие недели_8 Военнослужащие, награжденные орденами Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине Фото: РИА Новости

Старший сержант Денис Бедрин проверял работу полевой кабельной линии связи между командным и наблюдательным пунктами батальона. Во время обхода Денис обнаружил двух диверсантов в гражданской одежде, устанавливающих на дороге взрывное устройство. Скрытно подобравшись, он внезапно напал на них. В последовавшей рукопашной схватке Денис скрутил боевиков, после чего доставил их на командный пункт. Допрошенные националисты сообщили важную информацию о ДРГ противника и местах закладках взрывных устройств.

Рота, в которой служит гвардии старший лейтенант Алексей Бормотов, обороняла стратегически важный участок. Украинские националисты пошли в наступление, открыв огонь по позициям российских военнослужащих. В течение двух суток морские пехотинцы удерживали рубеж благодаря хорошо организованной системе ведения огня.